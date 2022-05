LIVE Atletica, Nairobi 2022 in DIRETTA: ci sono i 100 metri con Tortu, Jacobs dà forfait per un virus intestinale (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARCELL Jacobs NON CORRERA’ A Nairobi: E’ AL PRONTO SOCCORSO FEBBRE ALTA PER MARCELL Jacobs: COME STA, QUANDO TORNA IN ITALIA E DUBBI SULLE PROSSIME GARE 14.39 Jacobs ha febbre alta e sintomi riconducibili alla dissenteria: il velocista italiano è stato ricoverato nella notte in ospedale. Vedremo quando tornerà in gara. 14.36 Marcell Jacobs non sarà presente: il Campione Olimpico non debutterà a Nairobi a causa di un virus intestinale. 14.33 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Nairobi, valido per il World Athletics Continental Tour 2022 di Atletica ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMARCELLNON CORRERA’ A: E’ AL PRONTO SOCCORSO FEBBRE ALTA PER MARCELL: COME STA, QUANDO TORNA IN ITALIA E DUBBI SULLE PROSSIME GARE 14.39ha febbre alta e sintomi riconducibili alla dissenteria: il velocista italiano è stato ricoverato nella notte in ospedale. Vedremo quando tornerà in gara. 14.36 Marcellnon sarà presente: il Campione Olimpico non debutterà aa causa di un. 14.33 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel meeting di, valido per il World Athletics Continental Tourdi...

