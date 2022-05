LinkedIn è pieno di narcisisti che ci fanno sentire inadeguati e dobbiamo saperci difendere

Leggi su fmag

(Di sabato 7 maggio 2022) Digitiamo l’indirizzo, o peggio tappiamo sull’app, e veniamo travolti da un universo di persone felici, performanti, stabili lavorativamente ed emotivamente, con lunghissime descrizioni di ciò chein una vita piena di successi e interessi, pronti a dispensare consigli e condividere esperienze su come siano bravi e belli:è anche questo. Un luogo dove potenzialmente l’umano comune può sentirsi a disagio, fuori luogo in mezzo a questa elite di gente che sa cosa dire, sa cosa fare ed è piena di coccarde che si è autoappuntata nelle loro pagine descrittive. Questo meccanismo, in realtà, è comune acome agli altri social media, scopriamo con lo psicologo e psicoterapeuta Bernardo Paoli, esperto in disturboco della personalità. Solo che, su, per sua stessa ...