Le botte | la sigaretta in faccia | un uomo ucciso nella spedizione punitiva

Advertising

infoitinterno : Omicidio a Vanzaghello, giovane ucciso a botte: una sigaretta spenta sul volto dopo il pestaggio - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Omicidio a Vanzaghello, giovane ucciso a botte: una sigaretta spenta sul volto dopo il pestaggio - Luxgraph : Giovane ucciso a botte a Vanzaghello: una sigaretta spenta sul volto dopo la spedizione punitiva #corriere #news #2… - Piergiulio58 : Omicidio a Vanzaghello, giovane ucciso a botte: una sigaretta spenta sul volto dopo il pestaggio-… - Corriere : Omicidio a Vanzaghello, giovane ucciso a botte: una sigaretta spenta sul volto dopo il pestaggio -

... un giovane di origine nordafricana è stato letteralmente massacrato di, pestato a sangue, sfregiato con unaspenta sul viso e, dopodiché, abbandonato in una piazzola di sosta lungo ...I tre si stavano preparando una(di marijuana, ma asseritamente legale, come scrive il ... Nishori, per esempio, dopo leche avrebbe ricevuto, fu ricoverato in ospedale avendo riportato ...Sul corpo della vittima, probabilmente di origini magrebine e dell’età apparente fra i 20 e i 30 anni, non c’erano documenti e sono stati trovati segni di bruciature di sigarette e di violenze, tra ...Sono in corso le indagini per scoprire cosa è accaduto al giovane trovato sul ciglio della strada statale 36 a Vanzaghello ...