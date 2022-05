Lazio-Sampdoria | Patric in gol | è 1-0 VIDEO

(Di sabato 7 maggio 2022) Primo gol in Serie A perin occasione di, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Un colpo di testa del difensore spagnolo nel primo tempo permette ai biancocelesti di passare in vantaggio: calo di attenzione, lo sfrutta il centrale che sta discutendo il rinnovo. Un motivo in più per firmare, un gol che può essere decisivo nella corsa europea. SportFace.

In campo1 - 0 DIRETTA GOL!1 - 0 al 41'! Rete di Patric . Punizione defilata a destra, al limite dell'area, battuta da Luis alberto. Traiettoria precisa per Patric che ...Ora si sta giocando(In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251), con la squadra di Sarri a caccia di punti per un piazzamento europeo, mentre i ...Si è concluso da pochi istanti il primo tempo di Lazio-Samdporia. All'Olimpico, a sbloccare la gara è stato il colpo di testa di Patric dopo 41 minuti su punizione di Luis ...Alla fine del primo tempo la Lazio è avanti sulla Sampdoria per 1-0. Sul tabellino il nome di Patric che ha realizzato il suo primo gol in Serie A. Il difensore biancoceleste ha parlato ...