Isola dei famosi | sta succedendo qualcosa di particolare

Leggi su formatonews

(Di sabato 7 maggio 2022) Ecco cosa è accaduto sull’tra due naufraghi molto seguiti da casa Come in molti avranno visto nelle puntate precedenti Estefania è stata eliminata dalla Palapa e adesso vive a Playa Sgamada insieme a Licia Nunez. In un daytime la ragazza parlando con la collega si è lamentata di alcuni atteggiamenti del fidanzato. Nello specifico non ha apprezzato il suo “silenzio”. Roger non ha risposto ai suoi segnali con la torcia: Ieri aveva risposto, ma oggi no…Non so cosa sia successo…”, si è chiesta perplessa. Ma andiamo a vedere i dettagli. Ecco cosa è accaduto sull’tra due naufraghi molto seguiti da casaEstefania esterne le sue paure a Licia Estefania è rimasta molto dispiaciuta dal fatto che Roger non ha risposto al suo segnale con la torcia. Purtroppo, la naufraga non sa che le cose in palapa sono cambiate. La concorrente pensa ...