In Afghanistan i talebani hanno imposto alle donne di indossare il burqa in pubblico (Di sabato 7 maggio 2022) Il leader supremo dell’Afghanistan e capo dei talebani Hibatullah Akhundzada ha ordinato alle donne del paese di indossare il burqa integrale in pubblico, uno dei controlli più severi imposti sulla vita delle donne da quando il gruppo integralista islamico ha ri-preso il potere nel Paese. “Dovrebbero indossare un chadori (burqa dalla testa ai piedi, ndr) perché è tradizionale e rispettoso” afferma il decreto varato dalle autorità talebane durante una funzione a Kabul. “Le donne che non sono troppo vecchie o giovani – si legge ancora – devono coprirsi il viso, tranne gli occhi, come da direttive della sharia, per evitare provocazioni quando incontrano uomini che non sono mahram (parenti ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Il leader supremo dell’e capo deiHibatullah Akhundzada ha ordinatodel paese diilintegrale in, uno dei controlli più severi imposti sulla vita delleda quando il gruppo integralista islamico ha ri-preso il potere nel Paese. “Dovrebberoun chadori (dalla testa ai piedi, ndr) perché è tradizionale e rispettoso” afferma il decreto varato dautorità talebane durante una funzione a Kabul. “Leche non sono troppo vecchie o giovani – si legge ancora – devono coprirsi il viso, tranne gli occhi, come da direttive della sharia, per evitare provocazioni quando incontrano uomini che non sono mahram (parenti ...

