I segreti del flirt perfetto: è la Scienza ora a svelare le migliori tattiche a seconda del sesso e dello scopo (Di sabato 7 maggio 2022) Alcune persone sembrano avere una dote innata nel flirtare con l’altro sesso. Mentre altri tendono ad essere così impacciati che fanno addirittura fatica a parlare con coloro per cui hanno un debole. Tuttavia, flirtare può essere una dote che si acquisisce e ora un nuovo studio elenca quali sono le migliori tattiche. Gli scienziati del Dipartimento di Psicologia della NTNU (l’Università norvegese di Scienza e tecnologia), insieme ad altri colleghi di istituti internazionali, hanno analizzato i diversi tipi di corteggiamento, o più specificamente di “flirt”, e la loro efficacia. Hanno così scoperto che le tattiche migliori differiscono a seconda del sesso e dello scopo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Alcune persone sembrano avere una dote innata nelare con l’altro. Mentre altri tendono ad essere così impacciati che fanno addirittura fatica a parlare con coloro per cui hanno un debole. Tuttavia,are può essere una dote che si acquisisce e ora un nuovo studio elenca quali sono le. Gli scienziati del Dipartimento di Psicologia della NTNU (l’Università norvegese die tecnologia), insieme ad altri colleghi di istituti internazionali, hanno analizzato i diversi tipi di corteggiamento, o più specificamente di “”, e la loro efficacia. Hanno così scoperto che ledifferiscono adel, ...

