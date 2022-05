Giuseppe Conte: “La guerra sta portando un clima di censura, bene l’intervista a Lavrov. Il M5S si batterà perché Carta Bianca non chiuda” (Di sabato 7 maggio 2022) “Sento parlare della possibile chiusura della trasmissione di Bianca Berlinguer. Sono stato da lei solo una volta, ma dico lo stesso giù le mani dalla trasmissione. perché poi? perché avrebbe ospitato Orsini? Questa guerra sta portando un clima di censura. Io sono stato attaccato di esser filo putiniano, negazionista, contro l’atlantismo, una serie di nefandezze. Una serie di deformazioni delle nostre posizioni, la mia e quella del Movimento 5 Stelle. Il movimento 5 Stelle si batterà perché Bianca Berlinguer rimanga a fare la sua trasmissione”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nel corso di una diretta sul suo canale Instagram. Conte poi continua, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) “Sento parlare della possibile chiusura della trasmissione diBerlinguer. Sono stato da lei solo una volta, ma dico lo stesso giù le mani dalla trasmissione.poi?avrebbe ospitato Orsini? Questastaundi. Io sono stato attaccato di esser filo putiniano, negazionista, contro l’atlantismo, una serie di nefandezze. Una serie di deformazioni delle nostre posizioni, la mia e quella del Movimento 5 Stelle. Il movimento 5 Stelle siBerlinguer rimanga a fare la sua trasmissione”. Così il leader del Movimento 5 Stellenel corso di una diretta sul suo canale Instagram.poi continua, ...

Advertising

sebmes : Ogni giorno, con encomiabile altruismo, Giuseppe Conte fa di tutto per ricordarci quanto siamo straordinariamente f… - fattoquotidiano : IL DOPPIO FORNO DI DRAGHI Nello stesso giorno il Migliore prima riceve a Palazzo Chigi Matteo Salvini e gli concede… - reportrai3 : Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina la missione dei medici e militari russi che nel marzo 2020, durante la pand… - alvi29683747 : RT @sebmes: Ogni giorno, con encomiabile altruismo, Giuseppe Conte fa di tutto per ricordarci quanto siamo straordinariamente fortunati ad… - tempoweb : Conte si scaglia contro il 'ricatto' di Draghi e Pd: 'Ma il M5S non si è piegato' #giuseppeconte #MarioDraghi #M5S.… -