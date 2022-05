Firenze | droga nella scuola di moda | la donna delle pulizie organizzava festini a base di metanfetamine

Advertising

LA NAZIONE

Usava i locali all'interno della scuola di moda didove lavorava come addetta delle pulizie per organizzare festini a base di alcool e ...San Lorenzo mentre hanno assistito allo scambio- ...Una donna di 40 anni di origini filippine denunciata dai vigili ... Tre arresti e sette chili di cocaina sequestrati a Firenze Nella perquisizione del vano messo a disposizione della 40enne sono stati trovati, oltre a numerose bottiglie di birra e resti di cibo, altre tre dosi di shaboo, un bilancino di precisione e, ben nasc ...Usava i locali all'interno della scuola di moda di Firenze dove lavorava come addetta delle pulizie per organizzare festini a base di alcool e matanfetamine ma è stata scoperta e denunciata dalla poli ...