Empoli | Asllani | 'Gioco da 13 anni con questa maglia | sono felice' E Andreazzoli

Commenta per primo Kristjanè uno dei nuovi talenti dell', che ben sta figurando in questa Serie A. Il regista ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il ko contro l'Inter: 'Abbiamo fatto una mezz'ora ...La partita contro l'non sembrava poter nascondere grosse insidie, invece s'è rivelata ... Basti pensare che il tabellino, al minuto 40', vedeva Inzaghi sotto di due gol (Pinamonti al 5',...Banti ha richiamato l’arbitro che ha corretto. Più Var che Manganiello. E’ il succo della Moviola del Corriere dello Sport e di quella della Gazzetta dello Sport relative a Inter-Empoli. Al 23' Mangan ...Il giovane talentino dell'Empoli Asllani ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Abbiamo fatto una mezz'ora secondo me incredibile, ...