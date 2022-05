Curiosità sul gol di Fabian Ruiz: non accadeva da maggio 2019 (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli ha battuto il Torino per 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino grazie al bel gol di Fabian Ruiz, che ha siglato la sua settima rete in questo campionato. Intanto, però, c’è una Curiosità che riguarda il centrocampista spagnolo, decisivo nella giornata di oggi. Fabian Ruiz Torino Napoli Fabian Ruiz non segnava in area da ben tre anni: sfatato il tabù Il gol di oggi per Fabian Ruiz rappresenta un vero e proprio tabù sfatato: il centrocampista spagnolo, prima di oggi, non segnava una rete in area di rigore da ben tre anni, da quello segnato all’Inter nel maggio del 2019. Allora il Napoli sconfisse l’Inter per 4-1, con l’ex Betis che siglò il sigillo finale su assist di Kevin Malcuit. Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli ha battuto il Torino per 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino grazie al bel gol di, che ha siglato la sua settima rete in questo campionato. Intanto, però, c’è unache riguarda il centrocampista spagnolo, decisivo nella giornata di oggi.Torino Napolinon segnava in area da ben tre anni: sfatato il tabù Il gol di oggi perrappresenta un vero e proprio tabù sfatato: il centrocampista spagnolo, prima di oggi, non segnava una rete in area di rigore da ben tre anni, da quello segnato all’Inter neldel. Allora il Napoli sconfisse l’Inter per 4-1, con l’ex Betis che siglò il sigillo finale su assist di Kevin Malcuit.

