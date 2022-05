Covid | l' allarme dagli Usa | in autunno e inverno 100 milioni di nuovi contagi Pregliasco | ' Da noi sarebbero 20 milioni'

Advertising

EmMicucci : RT @nuova_venezia: Covid, dalla Casa Bianca allarme autunno caldo (100 milioni di contagi). Rischio nuova Shanghai - cirillo73777221 : RT @tempoweb: #Omicron 4 e 5, pericolo reale. #Rasi sconsolato: gli attuali vaccini sono inutili #covid19 #7maggio #iltempoquotidiano http… - ParliamoDiNews : Allarme carenza di sangue in Sicilia, ci sono i donatori ma mancano i medici - BlogSicilia - Ultime notizie dalla S… - benjamn_boliche : RT @HuffPostItalia: Gli Usa lanciano l'allarme: '100 milioni di infezioni nella nuova ondata autunnale. Colpa delle varianti di Omicron' ht… - Tranviereincaz1 : RT @serenel14278447: Covid, l'allarme negli Usa per la nuova ondata d'autunno: 'Cento milioni di casi con le varianti di Omicron' https://t… -

ilmessaggero.it

Ultim'ora Washington, 7 maggio 2022 - Previsioni sulche annunciano mesi difficili negli Stati Uniti . Cento milioni di americani, circa il 30% della popolazione, potrebbero essere contagiati dal Coronavirus in autunno e in inverno: secondo le ...Ma io credo che creare questo clima dicontinuo non possa che nuocere'. "Vaccini causano demenza, tumori e paralisi"/ Tutte le bufale nello 'studio' su danni Come ilci ha insegnato ... I cervi serbatoio del Covid, allarme in Abruzzo al top nei contagi Covid, dagli Usa un nuovo allarme choc per il prossimo autunno e inverno: i contagiati dal virus potrebbero essere ben 100 milioni, circa il 30% della popolazione. Sono le previsioni del governo ...Washington, 7 maggio 2022 - Previsioni sul Covid che annunciano mesi difficili negli Stati Uniti. Cento milioni di americani, circa il 30% della popolazione, potrebbero essere contagiati dal Coronavir ...