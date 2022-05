Coppa di Francia 2021/2022, il Nantes trionfa in finale: battuto il Nizza 1-0 (Di sabato 7 maggio 2022) La Coppa di Francia 2021/2022 è del Nantes che batte 1-0 il Nizza in finale. Allo Stade de France l’avvio a razzo decide il match: conclusione di Merlin, tocco di mano di Boudaoui e calcio di rigore per i Canarini che Blas trasforma. Il Nantes, che si garantisce anche un posto nella fase a gironi della prossima Europa League, è al quarto successo nella Coppa nazionale dopo quelli del 1979, 1999 e 2000. Resta fermo a tre il Nizza, il cui ultimo successo risale al 1997. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ladiè delche batte 1-0 ilin. Allo Stade de France l’avvio a razzo decide il match: conclusione di Merlin, tocco di mano di Boudaoui e calcio di rigore per i Canarini che Blas trasforma. Il, che si garantisce anche un posto nella fase a gironi della prossima Europa League, è al quarto successo nellanazionale dopo quelli del 1979, 1999 e 2000. Resta fermo a tre il, il cui ultimo successo risale al 1997. SportFace.

