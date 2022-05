Cioffi resta all’Udinese? Manda un chiaro messaggio alla società (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata per 1-1 con il Sassuolo. L’occasione è stata utile anche per parlare del suo futuro. Ecco quanto evidenziato: “Dico bravi ai ragazzi, a tutti, chi ha giocato e chi no. Prossima stagione? Io sono molto felice di stare a Udine, credo non sia nemmeno il momento di parlare del mio futuro perché ci spettano due gare difficili. Un passo alla volta, sono fatto così. La società sa dove sono“. Cioffi Udinese La mettono in imbarazzo i paragoni con i predecessori?“Sì perché io ho fatto un percorso di 6 mesi, loro hanno fatto la storia del club, è chiaro che mi mette a disagio e mi imbarazza. Quanto fatto è merito della squadra e del supporto che ho avuto. Questi risultati sono il frutto di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore dell’Udinese, Gabriele, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata per 1-1 con il Sassuolo. L’occasione è stata utile anche per parlare del suo futuro. Ecco quanto evidenziato: “Dico bravi ai ragazzi, a tutti, chi ha giocato e chi no. Prossima stagione? Io sono molto felice di stare a Udine, credo non sia nemmeno il momento di parlare del mio futuro perché ci spettano due gare difficili. Un passovolta, sono fatto così. Lasa dove sono“.Udinese La mettono in imbarazzo i paragoni con i predecessori?“Sì perché io ho fatto un percorso di 6 mesi, loro hanno fatto la storia del club, èche mi mette a disagio e mi imbarazza. Quanto fatto è merito della squadra e del supporto che ho avuto. Questi risultati sono il frutto di ...

