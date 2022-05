Caro Porro, ecco 10 motivi per cui Draghi mi sta deludendo (Di sabato 7 maggio 2022) Buongiorno Nicola, Da un po’ di tempo non riesco più a sentire in diretta la Zuppa vuoi per i miei impegni o per il fatto che non mi arriva più il bip che mi segnala l’inizio del collegamento. Non capisco perché ma la cosa riguarda anche altri amici e quindi si riducono quelli che riescono a seguirla. Perché? Ieri, sono riuscito ad ascoltare la Zuppa e mi congratulo con lei per la veemenza con la quale lei difende gli interessi delle persone perbene. Prima di partire per un viaggio all’estero, vorrei segnalarle alcuni spunti che riguardano soprattutto la nostra economia. Proprio dalle piccole imprese che lavorano per l’export si ha una visione più realistica dei nostri rapporti col mondo. Il governo Draghi sta cominciando a deludermi. ecco le ragioni: Troppi si vantano dell’aumento del Pil dello scorso anno: in gran parte dovuto a un vero boom ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 7 maggio 2022) Buongiorno Nicola, Da un po’ di tempo non riesco più a sentire in diretta la Zuppa vuoi per i miei impegni o per il fatto che non mi arriva più il bip che mi segnala l’inizio del collegamento. Non capisco perché ma la cosa riguarda anche altri amici e quindi si riducono quelli che riescono a seguirla. Perché? Ieri, sono riuscito ad ascoltare la Zuppa e mi congratulo con lei per la veemenza con la quale lei difende gli interessi delle persone perbene. Prima di partire per un viaggio all’estero, vorrei segnalarle alcuni spunti che riguardano soprattutto la nostra economia. Proprio dalle piccole imprese che lavorano per l’export si ha una visione più realistica dei nostri rapporti col mondo. Il governosta cominciando a deludermi.le ragioni: Troppi si vantano dell’aumento del Pil dello scorso anno: in gran parte dovuto a un vero boom ...

