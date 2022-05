Calcio | Cozzoli | ‘stadio pieno in Roma-Leicester è stata grande emozione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 maggio 2022), 7 mag. - (Adnkronos) - “Essere presente alla semifinale di Conference Leaguedell'altra sera èuna grandissima, perché abbiamo visto lo stadio, e così sarà anche per la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Finalmente è arrivata la bellezza della partecipazione piena del pubblico. Sport e Salute vuole continuare ad investire sugli asset del Foro Italico e dello stadio Olimpico, un bene prezioso, unico, che vogliamo far crescere come lo sport in generale”. Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito, a margine del talk ‘Vita da campioni' nell'ambito degli Internazionali di tennis d'Italia al Foro Italico. “Abbiamo investito sotto il profilo digitale e della tecnologia, ma noi vogliamo far crescere ...