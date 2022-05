Will i AMG - Un po' coupé | un po' fuoristrada | svelata la one-off remix

(Di venerdì 6 maggio 2022) La Mercedes-AMG ha scelto il Gran Premio di Formula 1 di Miami per presentare il prototipo.I.AMG, una one-off realizzata in collaborazione con il brand ambassador e artista internazionale.I.Am. Al progetto ha collaborato anche la West Coast Customs e la base tecnica è quella della Mercedes-AMG GT4.Un mashup di stili. Difficile riconoscere la vettura originale dopo questa trasformazione: il frontale adotta infatti i gruppi ottici e la mascherina della Classe G, mentre la fiancata è dominata dalle due sole portiere con apertura controvento. Inoltre, il tetto panoramico è diviso in due parti e il lungo cofano motore è caratterizzato da sfoghi d'aria che sono ripresi dalla SLS AMG. La meccanica è rimasta quella di serie, anche se non è stato specificato se si tratti della versione biturbo o di quella plug-in hybrid. La ...

Un capolavoro automobilistico dal design espressivo. Così Mercedes ha definito The Flip, la speciale one-off realizzata in collaborazione con il cantante will.i.am. L'artista ha concretizzato la sua visione a quattro ruote con l'aiuto di West Coast Customs. Svelata in occasione del GP Miami di Formula 1 l'esclusiva vettura della divisione sportiva della Stella realizzata in collaborazione con il cantante.