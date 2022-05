Verissimo ospiti sabato 7 maggio e domenica 8 maggio 2022 | Nunzio e LDA da Silvia Toffanin

Advertising

ImposimatoLuca : Gli ospiti di Verissimo di sabato 7 maggio 2022 ore 16:30 Canale 5 - SocialArtistOF2 : MANUEL BORTUZZO, NUNZIO E LDA TRA GLI OSPITI DEL WEEKEND DI VERISSIMO. - MikyS03 : Domani, alle 16:30 su #canale5, appuntamento con #Verissimo, il talk show di #SilviaToffanin. Ospiti della puntata… - infoitestero : Verissimo anticipazioni: tra gli ospiti di sabato 7 Maggio, c’è Manuel Bortuzzo - tuttopuntotv : Verissimo anticipazioni: tra gli ospiti di sabato 7 Maggio, c’è Manuel Bortuzzo #verissimo #luluemanuel #fairylu… -

Il nuotatore nello studio diracconterà tutta la verità e chiarirà il perchè della decisione di mettere la parola fine alla storia con Lulù. La nuova puntata ditra guerra, ...a ruota libera: i dati auditel ottenuti ieri contro le repliche diBene, nella seconda parte del pomeriggio, anche Francesca Fialdini, che con i suoiha intrattenuto una media di ...Silvia Toffanin pronta per una puntata di Verissimo da non perdere: tra gli ospiti più attesi Manuel Bortuzzo Tutto è pronto per la messa in ...L’imprenditore Alessandro Benetton sarà uno degli ospiti nel salotto di Verissimo. Dove e quando è nato E’ sposato Ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Dove e quando è nato, età e biografia Ale ...