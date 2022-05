Un’altra nave da guerra russa in fiamme

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 maggio 2022) Proprio questa mattina, su Forbes usciva un articolo che quasi suggeriva che dopo l’affondamento dell’incrociatore “Moskva”, il successivo obiettivo che l’Ucraina avrebbe potuto mettere nel mirino era la fregata lanciamissili “Admiral Makarov”, uno degli ultimi tre pezzi da combattimento rimasti della Flotta del Mar Nero. Durante la stesura di questo articolo, iniziano a circolare informazioni sulla possibilità che quella fregatasia indavanti all’Isola dei Serpenti, a largo di Odessa. Servono conferme, potrebbe essere anche un wishful sinking. Ma — se non si è trattato di un incidente — potrebbero essere stati i missili Neptune ucraini a colpire la, come con l’ammiraglia Moskva, oppure potrebbe essere stata centrata da droni, come già successo ai due pattugliatori Classe Raptor in quello stesso tratto di ...