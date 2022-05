Un posto al sole | svolta shock tra loro due

Leggi su formatonews

(Di venerdì 6 maggio 2022) Rossella accetta il consiglio di Nunzio e prova a riavvicinarsi a Riccardo, ma tra il Crovi e Virginia ci sarà unainaspettata. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Ross accetterà il consiglio di Nunzio, ovvero di avvicinarsi a Riccardo. Ovviamente però tra i due andrà male in quanto ci sarà unainaspettata tra il Crovi e Virginia. unal. riccardo e rossella in crisi – webIntanto, Michele inizierà ad avere qualche dubbio sulla sincerità del compagno della figlia. Anche Marine è in grande difficoltà, dopo la decisione di Roberto. Infine. Mariella è pronta a godersi le sue vacanze insieme a Cerri, Bruno e Guido ma non tutto andrà come previsto. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Un ...