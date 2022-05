ULTIM’ORA – Lecce e Cremonese promosse in Serie A: risultati e classifica finale (Di venerdì 6 maggio 2022) Da pochi minuti è terminata la Serie B, è stata una stagione davvero avvincente, un campionato combattuto fino alla fine che si è deciso all’ultima giornata. Ad avere le meglio sono state il Lecce e la Cremonese che conquistano la promozione diretta in Serie A. La Cremonese guidato dal napoletano Gianluca Gaetano, autore di una grandissima stagione con ben 7 reti messe a segno, giocherà il suo ottavo campionato di Serie A nella storia. Ai playoff invece il Benevento, Pisa, Monza, Brescia, Ascoli e Perugia. Sconfitta amara per il Frosinone di Zerbin che crolla in casa e dice così addio al sogno playoff. Retrocedono in Serie C Pordenone, Crotone e Alessandria mentre si sfideranno ai playout Cosenza e Vicenza. I playoff partiranno venerdì 13 maggio i ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 maggio 2022) Da pochi minuti è terminata laB, è stata una stagione davvero avvincente, un campionato combattuto fino alla fine che si è deciso all’ultima giornata. Ad avere le meglio sono state ile lache conquistano la promozione diretta inA. Laguidato dal napoletano Gianluca Gaetano, autore di una grandissima stagione con ben 7 reti messe a segno, giocherà il suo ottavo campionato diA nella storia. Ai playoff invece il Benevento, Pisa, Monza, Brescia, Ascoli e Perugia. Sconfitta amara per il Frosinone di Zerbin che crolla in casa e dice così addio al sogno playoff. Retrocedono inC Pordenone, Crotone e Alessandria mentre si sfideranno ai playout Cosenza e Vicenza. I playoff partiranno venerdì 13 maggio i ...

