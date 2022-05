Tornano i centri commerciali | ecco i nuovi progetti sul panorama italiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) La pandemia è in continuo miglioramento e ormai sono cadute le restrizioni relative a movimenti e chiusure degli esercizi. Può tirare un sospiro di sollievo uno dei segmenti nevralgici dell’immobiliare commerciale: quello dei. Trovi ulteriori approfondimenti sul Magazine di Immobiliare.it Grandi complessi “mixed use” da Nord a Sud Ripartono finalmente anche i grandidi realizzazione di nuove aree, che promettono di non consumare nuovo suolo, ma recuperare superfici in qualche modo dismesse. Moltisono ispirati al cosiddetto “mixed use”, ossia il mix tra residenziale, uffici,, ristorazione, aree verdi, intrattenimento. Alle porte di Milano, a metà 2023, dovrebbe essere completato il nuovo Merlata Bloom, un investimento da 325 ...

Tornano i Centri Estivi Multisport Uisp Rimini 2022 ATALANTA – Duvan Zapata non è al 100%. Come due giorni fa, anche oggi il colombiano si è allenato a parte. Difficilmente Gasperini rinuncia a lui, ma sarà decisivo l'allenamento di domani. Se starà be ...ripartono anche i grandi progetti di nuove aree commerciali, che non consumano nuovo suolo, ma recuperano superfici dismesse. Tutti i progetti in Italia.