Tentato suicidio a Gesualdo, accertata la morte cerebrale del 16enne (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGesualdo (AV) – Il Collegio medico riunitosi alle ore 15 di oggi nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Moscati, al termine del necessario periodo di osservazione di 6 ore, alle ore 21 ha accertato la morte cerebrale del 16enne di Gesualdo. Dramma in Irpinia, 16enne tenta il suicidio sparandosi L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Il Collegio medico riunitosi alle ore 15 di oggi nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Moscati, al termine del necessario periodo di osservazione di 6 ore, alle ore 21 ha accertato ladeldi. Dramma in Irpinia,tenta ilsparandosi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Tentato suicidio a Gesualdo, accertata la morte cerebrale del 16enne ** - i99jimn : mi sono sentita malissimo quando una mia amica mi ha detto che una persona che conosco ha tentato il suicidio - SimonettaChi : @franzvosa @AlbertoLetizia2 Dipende dalle associazioni. Purtroppo mia suocera è morta non molto tempo dopo, dopo av… - NeroSigillo : @SacraScrittura Se questo è vero è vero anche che il Papa non può ripagare il costo della sua vita a Dio e non lo p… - SimonettaChi : @franzvosa @AlbertoLetizia2 Non escludo che ci siano persone valide. Questa è stata la nostra esperienza. Una perso… -