Russia-Ucraina, continua l'assalto di Azovstal. Mosca: "Non abbiamo intenzione di usare armi nucleari" (Di venerdì 6 maggio 2022) Settantaduesimo giorno di guerra in Ucraina. Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha detto che Mosca può garantire l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, ma solo se i militari nello stabilimento di arrenderanno. Questa mattina, venerdì 6 maggio, è prevista una nuova evacuazione dei civili. "Oggi ci concentriamo sull'acciaieria Azovstal", ha affermato la vice L'articolo proviene da Inews24.it.

