Advertising

Trentin0 : Primo sciame di droni smart in volo autonomo in una foresta. Impressionante e un po' inquietante. Il video. - danoris2110 : @Gabo42820801 Ma questo è il meglio: gli stessi paraculi che da 40 anni si vendono al primo che passa, quelli che s… -

Agenzia ANSA

In un esperimento condotto dall'Universita' di Zhejiang unodi dieci droni decolla in una foresta di bambu' in Cina, quindi devia tra gli ostacoli mentre naviga autonomamente sulla migliore traiettoria di volo attraverso i boschi. 6 maggio 2022In questodi informazioni, tuttavia, c'è un elemento che spesso, nel dibattito culturale, ...tra tutti, il pensiero non può che andare al ruolo della lettura . Non tanto, e non solo, in ... Primo sciame di droni smart in volo autonomo in una foresta - Mondo In un esperimento condotto dall'Universita' di Zhejiang uno sciame di dieci droni decolla in una foresta di bambu' in Cina, quindi devia tra ...Si è posato su Imbersago uno sciame di farfalle. Per gli abitanti del paese, e i turisti, non sarà difficile in questi giorni imbattersi qua e là in una moltitudine di insetti colorati che sono frutto ...