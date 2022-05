' Ndrangheta | Conte | ' sostegno a Gratteri | subito legge su ergastolo ostativo'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "La ‘progetta un attentato contro il procuratore di Catanzaro Nicola, che vive sotto minaccia di criminali senza scrupoli e dovrà dunque avere la scorta rafforzata. Ora più che mai dobbiamo far sentire tutta la nostra vicinanza, la nostra forza, il nostroa chi, come, con un lavoro preziosissimo, si batte ogni giorno contro i clan in prima linea. Per tutti noi. È necessario alzare il livello di lotta alle mafie, con un'azione politica coraggiosa, senza esitazioni e pause. La lotta alla mafia è un banco di prova cruciale per la politica, non ammette passaggi a vuoto. Il Movimento 5 Stelle chiede che ci sia una corsia preferenziale al Senato per la proposta di, già approvata alla Camera, sull'...