(Di venerdì 6 maggio 2022) Nonostante vi siano molte incertezze circa gli sviluppi di unche in molti sembrano voler prolungare, è possibile indicare i punti geografici e le condizioni che potranno permettere...

... la Russia potrebbe lanciare un'offensiva più potente contro altre città del Sud, tra cuie ... Ilhor è di, ha combattuto in Donbass nel 2014. Il suo compito è identificare e neutralizzare ...Il gesto gli è costato la vita a, ha riferito il portavoce dell'amministrazione militare ... E annuncia la controffensiva nelle zone die Izyum. Kharkiv, Odessa e la guerra dei ponti: dove si decideranno le sorti del conflitto Nonostante vi siano molte incertezze circa gli sviluppi di un conflitto che in molti sembrano voler prolungare, è possibile indicare i punti geografici e le condizioni che potranno ...Lo ha comunicato il comandante delle forze armate di Kiev Valery Zaluzhny in un aggiornamento sul terreno con il generale Mark Milley, capo di stato maggiore americano, secondo quanto riporta Ukrainsk ...