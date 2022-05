Israele | identificati i responsabili dell' attentato a Elad

Advertising

globalistIT : Le forze di sicurezza israeliane hanno lanciato una caccia all'uomo in tutta la zona per individuarli ed hanno chie… - Dome689 : RT @TgLa7: Si tratta di due ventenni ora ricercati dalla polizia, che ieri sera hanno provocato la morte di tre persone e ferito altre quat… - TgLa7 : Si tratta di due ventenni ora ricercati dalla polizia, che ieri sera hanno provocato la morte di tre persone e feri… - effe1312 : RT @SimonaSr29: Israele, identificati i due attentatori. La condanna di Abu Mazen - SimonaSr29 : Israele, identificati i due attentatori. La condanna di Abu Mazen -

La polizia diha identificato i due uomini sospettati di essere i responsabili dell'attentato terroristico di ieri sera ad Elad in cui sono morti 3 israeliani e feriti altri 4. Si tratta di Asad Alrafaani (...Si tratta di due ventenni ora ricercati dalla polizia, che ieri sera hanno provocato la morte di tre persone e ferito altre ...Le forze di sicurezza hanno lanciato una caccia all'uomo in tutta la zona per individuarli ed hanno chiesto alla popolazione di segnalare possibili informazioni.La polizia israeliana ha identificato palestinesi due sospettati di essere i ... in un briefing con la stampa a proposito della notizia di un attacco a Elad, nel centro di Israele (L'HuffPost) Il ...