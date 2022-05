Inter-Milan, adesso le provano tutte: la rivelazione sulla lotta Scudetto (Di venerdì 6 maggio 2022) La lotta Scudetto tra Inter e Milan è ormai nel vivo. I tifosi di entrambe le parti le provano tutte per far prevalere la loro squadra. Lo Scudetto passa attraverso tre partite fondamentali. Tutto si deciderà in 270? di gioco, sia per il Milan, attualmente capolista, sia per l’Inter lanciata all’inseguimento dei cugini. Empoli, Cagliari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 maggio 2022) Latraè ormai nel vivo. I tifosi di entrambe le parti leper far prevalere la loro squadra. Lopassa attraverso tre partite fondamentali. Tutto si deciderà in 270? di gioco, sia per il, attualmente capolista, sia per l’lanciata all’inseguimento dei cugini. Empoli, Cagliari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : #Giroud: '#Milan ciliegina sulla torta della mia carriera. Ero vicino all'#Inter, ma Dio ha fatto bene le cose'… - cmdotcom : #Caprari: '#Inter più forte, ma il #Milan merita lo scudetto. #FatalVerona? Ho Instagram intasato da tifosi nerazzu… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Daje Mou! ?? Inter, scatto per lo scudetto ?? Milan, spunta max… - ZioSt4lin : RT @KingPancredi: Se l’Inter vince e il Milan perde carico 5€ via PayPal a chiunque RT o metta like a questo tweet. - StefanoPelliz10 : RT @elliott_il: Se Milan rimane di Elliott, Milan rimane competente e riccho e Inter deve fare 100+ sul mercato. Se Milan va a Red, Milan… -