Incontro in Provincia per la proposta di legge di modifica del codice della strada (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sabato 7 Maggio 2022, alle 10:00 presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno, sarà illustrata la proposta di legge di "modifica agli articoli 6, 7, 8, 201 del codice della strada, frutto di un ambizioso progetto richiesto dai comuni della Costiera Amalfitana e sviluppato dall'Acamir (Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti), di concerto con il Prof. Vincenzo Galdi dell'Università di Salerno, per creare la possibilità di estendere la normativa riferita alle Ztl in costiera Amalfitana. Ad illustrare i contenuti della proposta di legge, il Presidente della Provincia di Salerno, Michele ...

