Gruppo Volkswagen - La ID.1 e le sorelle: ecco gli sketch delle elettriche compatte (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Gruppo Volkswagen ha appena annunciato ulteriori investimenti nel futuro polo produttivo di Sagunto, in Spagna, e ha pubblicato anche i teaser delle vetture che saranno assemblate in quello stabilimento: parliamo delle elettriche di segmento B marchiate Volkswagen, Cupra e Skoda, che vedremo a partire dal 2025. Tre modelli con una forte caratterizzazione. Quelle raffigurate nelle immagini sono le trasposizioni definitive delle concept Volkswagen ID.Life e Cupra UrbanRebel, basate sulla versione più corta delle piattaforma modulare Meb e lunghe poco più di 4 metri. L'anteprima mette in evidenza gli stilemi che definiranno la personalità stilistica dei tre modelli: pragmatica e più geometrica la Skoda, sportiva e tagliente la Cupra e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilha appena annunciato ulteriori investimenti nel futuro polo produttivo di Sagunto, in Spagna, e ha pubblicato anche i teaservetture che saranno assemblate in quello stabilimento: parliamodi segmento B marchiate, Cupra e Skoda, che vedremo a partire dal 2025. Tre modelli con una forte caratterizzazione. Quelle raffigurate nelle immagini sono le trasposizioni definitiveconceptID.Life e Cupra UrbanRebel, basate sulla versione più cortapiattaforma modulare Meb e lunghe poco più di 4 metri. L'anteprima mette in evidenza gli stilemi che definiranno la personalità stilistica dei tre modelli: pragmatica e più geometrica la Skoda, sportiva e tagliente la Cupra e ...

