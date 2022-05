“Già è successo con Insigne, non possono farlo anche con Mertens”, Auriemma lancia l’allarme (Di venerdì 6 maggio 2022) In casa Napoli c’è molto da discutere, a partire da rinnovo di Dries Mertens che si trova ancora fermo ad un bivio. Il destino del belga è ancora del tutto sconosciuto, nonostante la stagione sia giunta al termine. Dall’altro canto, invece, non c’è che più di attuale della situazione che vede l’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti e della sua reduce qualificazione alla finale di Champions League. L’era fallimentare dell’allenatore alla guida dei partenopei è ancora una volta salita allo scoperto, suscitando un pizzico di perplessità e rammarico nell’animo napoletano. FOTO: Getty – Insigne, Osimhen Mertens Auriemma difende: “Sono i 3 pilastri dell’attacco” A discuterne è il giornalista Raffaele Auriemma, il quale è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Questo quanto evidenziato: “Hai ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 maggio 2022) In casa Napoli c’è molto da discutere, a partire da rinnovo di Driesche si trova ancora fermo ad un bivio. Il destino del belga è ancora del tutto sconosciuto, nonostante la stagione sia giunta al termine. Dall’altro canto, invece, non c’è che più di attuale della situazione che vede l’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti e della sua reduce qualificazione alla finale di Champions League. L’era fallimentare dell’allenatore alla guida dei partenopei è ancora una volta salita allo scoperto, suscitando un pizzico di perplessità e rammarico nell’animo napoletano. FOTO: Getty –, Osimhendifende: “Sono i 3 pilastri dell’attacco” A discuterne è il giornalista Raffaele, il quale è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Questo quanto evidenziato: “Hai ...

Advertising

gilnar76 : “Già è successo con Insigne, non possono farlo anche con Mertens”, Auriemma lancia l’allarme #Forzanapoli #Napoli… - Giusy_7B : Sento già odore di successo #BTS #????? #BTS_Proof - redazionerumors : Ultimo e Ed Sheeran, la loro canzone è già un successo: ma com’è nata la collaborazione? Leggi l'articolo completo… - dalilanucera1 : @imalexiareds ci mancava solo me lo paragonassi a quello che è successo tra serena e dario, fa giá ridere - TCandolini : @Lurlooo @EurospinItalia Non è che non sai fare niente, non puoi fare (quasi) niente...purtroppo è già successo che… -