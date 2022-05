Advertising

giornaleradiofm : Gb: niente balcone, ma Harry e Meghan al Giubileo ci saranno - iconanews : Gb: niente balcone, ma Harry e Meghan al Giubileo ci saranno - GdB_it : Gb: niente balcone, ma Harry e Meghan al Giubileo ci saranno - redazionerumors : Meghan e Harry voleranno a Londra per il Giubileo di Platino della Regina, ma per loro niente balcone Leggi l'artic… - MeglioNotizie : Niente pace fra i reali, i ribelli sfrattati dal balcone per il 70/o anniversario del trono inglese -

I duchi di Sussex saranno presenti a inizio giugno a Londra alle celebrazioni clou del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno della 96enne regina Elisabetta, anche se non si affacceranno daldi Buckingham Palace in occasione della parata speciale di 'trooping the colour' del giorno 2. Lo hanno fatto sapere gli stessi Harry e Meghan attraverso una portavoce, allontanando ogni ...pacificazione in casa Windsor, neppure in occasione della giornata che suggellerà il mese ... né i nipoti ribelli Harry e Meghan, fra i reali che a inizio giugno si affacceranno daldi ...(vedi servizio delle 17,45) (ANSA) - LONDRA, 06 MAG - I duchi di Sussex saranno presenti a inizio giugno a Londra alle celebrazioni clou del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno della 96enne ...In vista del suo Giubileo di Platino, con la celebrazione per i 70 anni di regno, la Regina Elisabetta II ha preso delle decisioni ...