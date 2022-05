Dove vedere Modena-Bari, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Antenna Sud? (Di venerdì 6 maggio 2022) Il match Modena-Bari, valido per il secondo turno della Supercoppa di Serie C 2021/22, si gioca sabato 7 maggio alle ore 16.00 nello stadio Alberto Braglia di Modena. Il regolamento del torneo che vede sfidarsi le vincitrici dei tre gironi della C prevede due gare per ciascuna squadra La squadra che arriverà prima in classifica vincerà il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Bari-Sudtirol, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Rai o Antenna Sud? Dove vedere Milan-Modena, streaming gratis e ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il match, valido per il secondo turno della Supercoppa di Serie C 2021/22, si gioca sabato 7 maggio alle ore 16.00 nello stadio Alberto Braglia di. Il regolamento del torneo che vede sfidarsi le vincitrici dei tre gironi della C prevede due gare per ciascuna squadra La squadra che arriverà prima in classifica vincerà il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tirol,OGGI LIVE etv Rai oMilan-e ...

Advertising

Shiohisa1 : @FmMosca In pratica siamo soggetti di studio per vedere fin dove possono spingersi - AnimaSognante : RT @DonFabrizioC: Se ti trovi nella città giusta e fai attenzione a cosa e dove guardare, anche in certe pozzanghere puoi vedere bellezza,… - staibenesudime : ma dove posso vedere la puntata di grey’s anche senza sottotitoli?? - lwtpolari91 : praticamente su 5 scene del trailer dove si vedere harry in almeno boh 3/4 scopa? - Nalu_2017 : @Dov_EL @cammisa_massimo Non si può vedere questo video completo? Dove posso trovare? Grazie -