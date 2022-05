Don Matteo 13 anticipazioni: Marco entra in crisi (Di venerdì 6 maggio 2022) Le trame di Don Matteo 13 si infittiscono ed entrano nel vivo della storia: Marco si ritrova profondamente in crisi. Per assistere ad una nuova puntata di Don Matteo 13, dovremo aspettare il 19 maggio: la puntata prevista per il 12 maggio infatti, è stata annullata in occasione della messa in onda del Eurovision Song L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 6 maggio 2022) Le trame di Don13 si infittiscono edno nel vivo della storia:si ritrova profondamente in. Per assistere ad una nuova puntata di Don13, dovremo aspettare il 19 maggio: la puntata prevista per il 12 maggio infatti, è stata annullata in occasione della messa in onda del Eurovision Song L'articolo proviene da Leggilo.org.

