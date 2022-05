Criscito stavolta non sbaglia, Genoa-Juventus 2-1 (Di venerdì 6 maggio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Criscito si prende la sua rivincita dal dischetto e riaccende le speranze di salvezza del Genoa. La Juventus non si prepara nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia contro l'Inter e al Ferraris perde contro il Grifone nell'anticipo del venerdì. Una partita che i bianconeri sembravano poter condurre in porto agevolmente e che invece buttano via nel finale, in cui riemerge dall'abisso della retrocessione la squadra di Blessin, capace di ribaltare il gol di Dybala prima con Gudmundsson, quindi col clamoroso rigore di Criscito in pieno recupero, che dopo aver fallito dal dischetto nel derby contro la Sampdoria, stavolta segna un gol che potrebbe essere pesantissimo. Primo tempo avaro di emozioni, ma con i padroni di casa ad agire di rimessa e la Vecchia Signora a fare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) GENOVA (ITALPRESS) –si prende la sua rivincita dal dischetto e riaccende le speranze di salvezza del. Lanon si prepara nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia contro l'Inter e al Ferraris perde contro il Grifone nell'anticipo del venerdì. Una partita che i bianconeri sembravano poter condurre in porto agevolmente e che invece buttano via nel finale, in cui riemerge dall'abisso della retrocessione la squadra di Blessin, capace di ribaltare il gol di Dybala prima con Gudmundsson, quindi col clamoroso rigore diin pieno recupero, che dopo aver fallito dal dischetto nel derby contro la Sampdoria,segna un gol che potrebbe essere pesantissimo. Primo tempo avaro di emozioni, ma con i padroni di casa ad agire di rimessa e la Vecchia Signora a fare la ...

