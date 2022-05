Così Trump è arrivato a un passo dalla revoca del diritto di abortire (Di venerdì 6 maggio 2022) La rivelazione dirompente della bozza di sentenza della Corte Suprema americana sulla possibile revoca del diritto costituzionale all’aborto, che verrebbe quindi lasciato ai singoli stati, ha lasciato degli strascichi politici non da poco. Perché va bene l’inflazione, il caro benzina o l’economia che ristagna o l’impopolarità del presidente Joe Biden. Nulla però motiva la base come una guerra culturale. Per giunta non su temi oscuri come la presunta teoria del gender o la Critical Race Theory, che in pochi fuori dal ristretto circolo degli addetti ai lavori hanno capito. L’aborto è la madre di tutti gli scontri tra il campo conservatore e quello progressista, con le due definizioni più calzanti: rispettivamente pro life e pro choice. Sin dagli anni ’50, i liberal hanno combattuto per la libertà delle donne di scegliere se interrompere o meno la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 maggio 2022) La rivelazione dirompente della bozza di sentenza della Corte Suprema americana sulla possibiledelcostituzionale all’aborto, che verrebbe quindi lasciato ai singoli stati, ha lasciato degli strascichi politici non da poco. Perché va bene l’inflazione, il caro benzina o l’economia che ristagna o l’impopolarità del presidente Joe Biden. Nulla però motiva la base come una guerra culturale. Per giunta non su temi oscuri come la presunta teoria del gender o la Critical Race Theory, che in pochi fuori dal ristretto circolo degli addetti ai lavori hanno capito. L’aborto è la madre di tutti gli scontri tra il campo conservatore e quello progressista, con le due definizioni più calzanti: rispettivamente pro life e pro choice. Sin dagli anni ’50, i liberal hanno combattuto per la libertà delle donne di scegliere se interrompere o meno la ...

Advertising

mazzettam : ideaona di #Trump, bombardare con i missili da crociera i laboratori per la fabbricazione della droga in Messico Ch… - meinstriim : @UmbertoNew @todorov_denis Mejo così. Ma dimmi, che pensi di Trump e di quanto a fatto a fine legislatura? - EnricoEnrico197 : RT @RItaliaN21: Elezioni Usa, Joe Biden tra inflazione e crisi è già KO: così Donald Trump si ricandida per la Casa Bianca: - RItaliaN21 : Elezioni Usa, Joe Biden tra inflazione e crisi è già KO: così Donald Trump si ricandida per la Casa Bianca: - TheQ_continuum : @ThManfredi @gianlucac1 Per stare al passo di Putin i comunisti nostrani come Santoro ed Ovadia hanno cominciato a… -

Art Spiegelman a Bologna ...Trump. Sono convinto che qualunque cosa si dia in pasto a un narcisista, lo renda più grande. Non lo sminuisce". La prospettiva di lavorare su una distopia, unita alla curiosità per il formato così ... Il manifesto di Bausman: così l'antisemitismo si diffonde su Russia Insider ...nuova categoria 'La questione ebraica' - ma nessuno dei pezzi ha dimostrato un antisemitismo così ...dell'estrema destra americana ispirata dalla crescente crescita della popolarità di Donald Trump. La ... Affaritaliani.it .... Sono convinto che qualunque cosa si dia in pasto a un narcisista, lo renda più grande. Non lo sminuisce". La prospettiva di lavorare su una distopia, unita alla curiosità per il formato......nuova categoria 'La questione ebraica' - ma nessuno dei pezzi ha dimostrato un antisemitismo...dell'estrema destra americana ispirata dalla crescente crescita della popolarità di Donald. La ... Elezioni Usa, Biden già ko tra inflazione e crisi: così Trump si ricandida