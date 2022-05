Comuni, a rischio i fondi Pnrr Mancano competenze e tecnici per innovazione e digitale (Di venerdì 6 maggio 2022) Cresce l’interesse verso città formato smart city, ma nelle amministrazioni locali non ci sono i profili specializzati, i tecnici, gli amministrativi capaci di progettare e seguire i piani di transizione digitale. Sul piatto 10 miliardi, ma in pochi sapranno coglierli per creare città e Comuni data-driven Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 6 maggio 2022) Cresce l’interesse verso città formato smart city, ma nelle amministrazioni locali non ci sono i profili specializzati, i, gli amministrativi capaci di progettare e seguire i piani di transizione. Sul piatto 10 miliardi, ma in pochi sapranno coglierli per creare città edata-driven

Advertising

himeralive : La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, vali… - expo_technology : RT @erealacci: I Piccoli Comuni non sono un’eredità del passato,ma un'occasione per difendere la nostra identità, le nostre qualità e proie… - tell_sale : @elevisconti Scusami Elena in questo non sono d'accordo. Parliamo di anni in cui l'U.S. era impenetrabile. Il risch… - CarmineLucian19 : @La7tv Il genio di Sondrio che nella legge di bilancio del 2oo1 autorizzò i Comuni ricorrere al mercato libero dei… - dsturabotti : RT @SymbolaFondazio: ????Oggi -