Codacons al Tribunale: «Milan-Spezia e Spezia-Lazio da rigiocare» (Di venerdì 6 maggio 2022) . La richiesta per i due match di Serie A Il Codacons ha presentato un ricorso al Tribunale di Roma con la richiesta alla Figc di ripetere le partite Milan-Spezia e Spezia-Lazio caratterizzate secondo l'associazione da errori tecnici Questo l'esposto: «Entrambe le partite sono state decise da due macroscopici errori tecnici del direttore di gara, degli assistenti e, nel caso di Spezia-Lazio, anche della sala VAR. Se la Federcalcio non dispone la ripetizione immediata delle partite viziate potrebbe venire meno la regolarità dello svolgimento dell'intero campionato di Serie A, con delle squadre che hanno acquisito degli irregolari vantaggi nei confronti di altre squadre ingiustamente danneggiate.

