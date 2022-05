C’è un problema con i rifornimenti di armi all’Ucraina (Di venerdì 6 maggio 2022) Dall’inizio del conflitto l’Ucraina ha ricevuto più di 60mila armi anticarro dai suoi alleati occidentali. Tra queste ci sono ovviamente i missili Javelin, ci sono i Panzerfaust tedeschi, i droni turchi tb-2, armi più leggere di nuova generazione in arrivo dalla Gran Bretagna e dalla Svezia. Secondo il blog di intelligence open source Oryx, più di 3mila carri armati russi e altri veicoli corazzati sono stati distrutti, danneggiati, abbandonati o catturati in Ucraina. Ma ancora non basta, non può bastare per aiutare la resistenza. Ci sono ancora più di 10mila veicoli corazzati al servizio di Vladimir Putin – e altre migliaia sono ferme in attesa di entrare in gioco. Non è un caso che il presidente statunitense Joe Biden il 28 aprile abbia chiesto al Congresso 33 miliardi di dollari per rispondere alla crisi ucraina, in aggiunta ai 13,6 miliardi di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 maggio 2022) Dall’inizio del conflitto l’Ucraina ha ricevuto più di 60milaanticarro dai suoi alleati occidentali. Tra queste ci sono ovviamente i missili Javelin, ci sono i Panzerfaust tedeschi, i droni turchi tb-2,più leggere di nuova generazione in arrivo dalla Gran Bretagna e dalla Svezia. Secondo il blog di intelligence open source Oryx, più di 3mila carri armati russi e altri veicoli corazzati sono stati distrutti, danneggiati, abbandonati o catturati in Ucraina. Ma ancora non basta, non può bastare per aiutare la resistenza. Ci sono ancora più di 10mila veicoli corazzati al servizio di Vladimir Putin – e altre migliaia sono ferme in attesa di entrare in gioco. Non è un caso che il presidente statunitense Joe Biden il 28 aprile abbia chiesto al Congresso 33 miliardi di dollari per rispondere alla crisi ucraina, in aggiunta ai 13,6 miliardi di ...

Advertising

ilfoglio_it : C'è un problema tra Draghi e Conte. O meglio, è il leader del M5s che prova ad avere problemi con il presidente del… - GuidoDeMartini : ?? IN GIRO SI VEDONO ANCORA TANTE PERSONE CON LA MASCHERINA ANCHE DOVE NON È OBBLIGATORIO ?? Per me non c’e alcun p… - DiSalvo1984 : RT @GiuliaCortese1: Se i dissidenti #russi non possono parlare nelle loro TV e gli esponenti del regime di #Putin possono parlare nelle TV… - pippo37 : @Carmen24583545 Vero, meraviglioso. Ma lo sai che il problema di Napoli non è la città ma i suoi inquilini. Ma, for… - michixniall : RT @la_porry: se loro tre vanno in finale togliendo il posto ad uno degli altri c’è un problema di fondo #Amici21 #caroligi #Amicispoiler h… -

Probabili le elezioni in autunno Ritenere che si tratti di un problema caratteriale o di stanchezza sarebbe sbagliato. Infatti sono ben altri i problemi politici del governo. In Parlamento, la legge sulla concorrenza e quella sulla ... Conte preferisce i rifiuti per strada La contestazione ha un carattere puramente ideologico e se il problema non viene risolto, pazienza. Così è stato, del resto, nei 5anni di amministrazione 5stelle. Bene fa il neo - sindaco a non farsi ... Corriereagrigentino.it Ritenere che si tratti di uncaratteriale o di stanchezza sarebbe sbagliato. Infatti sono ben altri i problemi politici del governo. In Parlamento, la legge sulla concorrenza e quella sulla ...La contestazione ha un carattere puramente ideologico e se ilnon viene risolto, pazienza. Così è stato, del resto, nei 5anni di amministrazione 5stelle. Bene fa il neo - sindaco a non farsi ... 40 La migliore pinza amperometrica professionale del 2022 - Non acquistare una pinza amperometrica professionale finché non leggi QUESTO!