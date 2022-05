Bargiggia: “Rinnovo Ospina, De Laurentiis non accetta giochi al rialzo. Ecco quanto offre” (Di venerdì 6 maggio 2022) Paolo Bargiggia ha parlato del Rinnovo di Ospina con il Napoli . Il patron De Laurentiis non accetta giochi al rialzo dei procuratori Il procuratore di David Ospina ha fatto sapere che il portiere non rinnoverà con il Napoli. l’estremo difensore colombiano percepisce uno stipendio pari a 1.4 milioni di euro a stagione. Viste le buone prestazioni, Ospina è entrato nel mirino di vari club, che sarebbero pronti ad aumentare l’ingaggio. Alla luce delle ultime performance di Alex Meret, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di rivedere la propria decisione su Ospina ma non accetta giochi al rialzo dal procuratore come ha spiegato Paolo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 maggio 2022) Paoloha parlato deldicon il Napoli . Il patron Denonaldei procuratori Il procuratore di Davidha fatto sapere che il portiere non rinnoverà con il Napoli. l’estremo difensore colombiano percepisce uno stipendio pari a 1.4 milioni di euro a stagione. Viste le buone prestazioni,è entrato nel mirino di vari club, che sarebbero pronti ad aumentare l’ingaggio. Alla luce delle ultime performance di Alex Meret, Aurelio Destarebbe pensando di rivedere la propria decisione suma nonaldal procuratore come ha spiegato Paolo ...

