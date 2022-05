ATP Madrid, Carlos Alcaraz: “Uno dei giorni più belli della mia vita! In pochi hanno vinto contro Nadal sulla terra…” (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi Carlos Alcaraz ha scritto una pagina della storia del tennis, e della sua carriera, di capitale importanza. Il murciano, infatti, ha superato il “mostro sacro” Rafa Nadal nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, confermando come la sua crescita ormai si possa definire esponenziale. Il punteggio parla di 62 16 63, con il secondo set condizionato in maniera pesante da una distorsione alla caviglia che ha limitato, e non poco, il classe 2003. Anzi, per diversi games sembrava che il giovane spagnolo fosse quasi impossibilitato a correre normalmente, prima di una rinascita vera e propria nel terzo set, nel quale ha regolato il 21 volte vincitore di un torneo del Grande Slam e ha portato a casa il match la possibilità di sfidare il numero uno del mondo Novak Djokovic nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggiha scritto una paginastoria del tennis, esua carriera, di capitale importanza. Il murciano, infatti, ha superato il “mostro sacro” Rafanei quarti di finale del Masters 1000 di, confermando come la sua crescita ormai si possa definire esponenziale. Il punteggio parla di 62 16 63, con il secondo set condizionato in maniera pesante da una distorsione alla caviglia che ha limitato, e non poco, il classe 2003. Anzi, per diversi games sembrava che il giovane spagnolo fosse quasi impossibilitato a correre normalmente, prima di una rinascita vera e propria nel terzo set, nel quale ha regolato il 21 volte vincitore di un torneo del Grande Slam e ha portato a casa il match la possibilità di sfidare il numero uno del mondo Novak Djokovic nella ...

