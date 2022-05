Amber Heard al processo: da Depp violenze fisiche e verbali (Di venerdì 6 maggio 2022) Emergono altri racconti di violenze nella relazione tra Amber Heard e Johnny Depp. Li ha raccontati l'attrice nell'ultima deposizione al processo per diffamazione a Fairfax in Virginia, che va avanti da settimane, trattenendo a stento le lacrime. Il 58enne star dei Pirati dei Caraibi ha intentato una causa contro la 36enne per un articolo del 2018 dell'ex moglie sul Washington Post in cui affermava di aver subìto violenze coniugali senza però nominarlo direttamente. Lui l'ha citata per diffamazione, chiedendole 50 milioni di dollari; lei a sua volta ne ha chiesti 100 per le violenze subìte. Nell'ultima testimonianza ha spiegato che Depp ha abusato di lei fisicamente e verbalmente, schiaffeggiandola e prendendola a calci durante un volo privato davanti ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 6 maggio 2022) Emergono altri racconti dinella relazione trae Johnny. Li ha raccontati l'attrice nell'ultima deposizione alper diffamazione a Fairfax in Virginia, che va avanti da settimane, trattenendo a stento le lacrime. Il 58enne star dei Pirati dei Caraibi ha intentato una causa contro la 36enne per un articolo del 2018 dell'ex moglie sul Washington Post in cui affermava di aver subìtoconiugali senza però nominarlo direttamente. Lui l'ha citata per diffamazione, chiedendole 50 milioni di dollari; lei a sua volta ne ha chiesti 100 per lesubìte. Nell'ultima testimonianza ha spiegato cheha abusato di lei fisicamente e verbalmente, schiaffeggiandola e prendendola a calci durante un volo privato davanti ...

