Alcaraz batte Nadal | non è solo la prima vittoria ma un rito di passaggio  

AGI - Due palle corte, ma corte tanto, una di rovescio e una di dritto. Un serve&volley. Un passante assurdo sul match point. Questi i quattro colpi, spettacolari e al contempo letali, con cui Carlos Alcaraz ha giocato il game che lo ha portato a battere Nadal nei quarti a Madrid. Non era mai successo prima. A 19 anni Alcaraz ha intrapreso il rito di passaggio che lo ha consegnato di fatto al ruolo di futuro numero 1 del tennis spagnolo e, giusto un po' di tempo dopo, a quello di numero 1 del mondo. Sacramento della Comunione, bar mitzvah, servizio militare, esame di maturità, discussione della tesi di laurea: i riti di passaggio non vanno più di moda ai tempi nostri ma non sono pochi i sociologi che sostengono come quei " passaggi", o almeno ...

