A Pioppi un meeting sulla?Dieta Mediterranea

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il Museo Vivente della Dietadi, in partnership conn Diet Roundtable, Fondazione Ebris – European Biomedical Research Institute di Salerno e Approdo di Ulisse Flag, organizza ”Percorsi nel Gusto: from Ancel Keys, with love” una Tavola Rotonda sulla DietaPrima Conferenza Esperienziale sulla Dieta, in cui si collegheranno scienziati, intellettuali, leader e influencer dell’industria alimentare. L’evento, si svolgerà il 6 Maggio a(comune di Pollica) dalle 15,30 presso Palazzo Vinciprova, sede del museo. Ilrientra nel Programma Operativo del Feamp Italia 2014-2020 – Fondo europeo per gli Affari Marittimi e vede il patrocinio di Unione Europea, Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, ...