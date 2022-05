William e Kate hanno ceduto: per i 7 anni compiuti da Charlotte di Cambridge il 2 maggio le hanno regalato un cavallino tutto suo: «È ossessionata» (Di giovedì 5 maggio 2022) Cosa regalare a una principessina che ha già tutto ciò che desidera? Quest’anno la riposta, per William e Kate, è stata facile: a soli 7 anni, Charlotte di Cambridge ha una passione per i cavalli che ben si addice al suo status di secondogenita di un erede al trono britannico. E da tempo non faceva che chiedere un pony in regalo. Charlotte di Cambridge compie 7 anni. Ritratto di una it baby guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Cosa regalare a una principessina che ha giàciò che desidera? Quest’anno la riposta, per, è stata facile: a soli 7diha una passione per i cavalli che ben si addice al suo status di secondogenita di un erede al trono britco. E da tempo non faceva che chiedere un pony in regalo.dicompie 7. Ritratto di una it baby guarda le foto ...

