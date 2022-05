Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022)DEL 5 MAGGIOORE 15.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI SULLA TANGENZIALE EST LUNGHE CODE DALL USCITA FARNESINA FINO ALL ABATTERIA NOMENMTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE PER CHI SI DIRIGE VERSO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE DELLA PINETA SACCHETTI ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI 23 UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SU AURELIA ANTICA CON TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI GUANELLA SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA E USCITANINA SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI TRA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO VERSO L’EUR IN PROVINCIA DI RIETI CI SONO CODE PER ...