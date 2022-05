Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 5 05 22

Leggi su isaechia

(Di giovedì 5 maggio 2022) Alla fine vuoi vedere che il trono di Veronica Rimondi era l’unica cosa potenzialmente decente di questa seconda parte di stagione di(ovviamente parlo del lato giovani, il lato nonny riesce sempre a regalare gioie) ed è quello che praticamente abbiamo visto meno perdendo tempo appresso ai durelli di Salatino? Veronica non mi sta particolarmente simpatica, ma quantomeno non è la classica ragazzina svampita incapace di mettere insieme due parole, e i suoi corteggiatori devo dire che risultano interessanti, più che altro sono molto diversi tra loro ed è facile che il pubblico si ‘divida’ nelle preferenze. Io, come la DeFy oggi, ho la sensazione che lei abbia una particolare predilezione per Matteo Farnea, cosa che peraltro mi risulta incomprensibile perché, come ho già detto, lo trovo sexy quanto uno scaldasonno il 15 agosto in Sicilia, ...