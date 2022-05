Ultime Notizie – Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in rialzo (Di giovedì 5 maggio 2022) Nuovo giro di rialzi oggi in Italia per i prezzi di benzina e diesel, con i mercati petroliferi in tensione dopo l’annuncio della Commissione europea di un prossimo embargo sulle importazioni di greggio e prodotti raffinati dalla Russia e il Brent in forte aumento a 111 dollari. Fa eccezione il metano. Dopo il taglio dell’accisa e dell’Iva i prezzi sono scesi repentinamente: tra ieri e oggi la media nazionale dei prezzi del metano compresso ha perso oltre 20 centesimi al litro, scendendo per la prima volta dal 7 marzo sotto quota 2 euro, a 1,967 euro/kg. La riduzione fiscale vale circa 8 millesimi al kg quanto all’azzeramento dell’accisa, mentre per l’Iva, essendo un valore percentuale sul Prezzo, dipende molto dalla base di partenza. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Nuovo giro di rialziin Italia per i prezzi di, con i mercati petroliferi in tensione dopo l’annuncio della Commissione europea di un prossimo embargo sulle importazioni di greggio e prodotti raffinati dalla Russia e il Brent in forte aumento a 111 dollari. Fa eccezione il metano. Dopo il taglio dell’accisa e dell’Iva i prezzi sono scesi repentinamente: tra ieri ela media nazionale dei prezzi del metano compresso ha perso oltre 20 centesimi al litro, scendendo per la prima volta dal 7 marzo sotto quota 2 euro, a 1,967 euro/kg. La riduzione fiscale vale circa 8 millesimi al kg quanto all’azzeramento dell’accisa, mentre per l’Iva, essendo un valore percentuale sul, dipende molto dalla base di partenza. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 47.039 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Martedì erano stati 62.071. Le vittime son… - Adnkronos : Guerra #Ucraina, notte di sirene antiaeree: ultime news. #notizie - TuttoASRoma : Tammy e il tabù da infrangere: mai un gol in 7 sfide contro il Leicester - VesuvioLive : Bonus internet, fino a 300 per le famiglie senza limiti di Isee: come ottenerlo -