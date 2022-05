Ue: Ricci (Pd), 'bene Letta, via diritto veto' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Condivido intervista di oggi a Enrico Letta. Togliere il diritto di veto a tutti paesi membri Ue e obbligo dell'unanimità delle decisioni, è il solo modo per rafforzarla e rilanciarne l'azione. Come accogliere nella Ue l'Ucraina. Solo così possono nascere gli Stati Uniti d'Europa". Così Matteo Ricci del Pd su twitter. Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Condivido intervista di oggi a Enrico. Togliere ildia tutti paesi membri Ue e obbligo dell'unanimità delle decisioni, è il solo modo per rafforzarla e rilanciarne l'azione. Come accogliere nella Ue l'Ucraina. Solo così possono nascere gli Stati Uniti d'Europa". Così Matteodel Pd su twitter.

